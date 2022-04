Hace un par de semanas, el uruguayo Martín Lasarte dejó de ser el entrenador de la Selección Chilena y rápidamente comenzaron los rumores acerca de los posibles destinos de Machete, uno de ellos es el probable retorno a la Universidad de Chile.

Hay que destacar que Santiago Escobar no lo está pasando para nada bien al mando del Romántico Viajero y se habla que Azul Azul ya estaría comenzando a manejar varios nombres ante la posible salida del colombiano, y uno de los que se había hablado era el de Lasarte, quien logró levantar el trofeo de un título nacional y una Copa Chile con la U.

Machete conversó en extenso con el programa ESPN F360, donde fue consultado acerca de la posibilidad de recalar nuevamente en el Romántico Viajero y dio a conocer su opinión.

"Yo creo que para cualquier equipo, y para uno, la condición tiene que ser al 100%", partió explicando el ex defensor uruguayo.

"La verdad es que yo arranqué de -10, me costó la toma de energía y ahora quedé vacío, debo hacer un duelo", añadió Lasarte.

Finalmente, complementó que "me cuesta salir a la calle, mirar a la gente a los ojos. Me da vergüenza y pudor por no darle lo que quería".