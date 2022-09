Universidad de Chile ya realizó su última práctica con miras al duelo ante Universidad Católica de este domingo en cancha del Estadio Santa Laura, por los cuartos de final ida de la Copa Chile.

Y una de las grandes interrogantes surgidas en estos días es con qué equipo debe aforntar Sebastián Miranda este duelo frente a los cruzados, considerando el apremio que hay también en el Campeonato Nacional donde deben salir de los últimos puestos.

Pero un clásico es un clásico y en la U quieren ratificar el buen momento y el ambiente logrado tras la victoria ante Palestino de hace algunos días.

En diálogo con Bolavip, el ex jugador ochentero de la U, Martín Gálvez, no se achica y anda lleno de ilusión de cara al encuentro que se disputará mañana en la Plaza Chacabuco.



Si hay optimismo, el ex goleador no dudó en decir la verdad. "Claro que sí, pues. Con Católica y Colo Colo siempre hay esperanza de que se pueda ganar", sostuvo el Tincho.

Martín Gálvez cree que Sebastián Miranda debe jugar con lo mejor que tenga ante la UC (Prensa Universidad de Chile)

Consultado sobre el equipo que debe disponer el técnico Miranda, Gálvez cree que esta arista es importante y si bien la importancia es otra, ante la franja hay que ir con lo mejor. "Tema no menor, porque es Copa Chile y el norte debe estar enfocado en salvar la permanencia. Pero la U tampoco tiene grandes jugadores como para decir a quién guardar, yo creo que tienen que jugar con lo que tengan. Las cartas están echadas y no sacamos nada con guardar a tal jugador, si al final da lo mismo, el plantel actual de la U no tiene estelares asi es que juegue Pedro, Juan o Diego da lo mismo", enfatizó.

Finalmente, tuvo palabras para el reciente cambio de entrenador que vivió la U. "Cuando los jugadores no le creen al técnico o el técnico no le ecuentra la vuelta es bueno hacer un cambio. La olla pierde presión al salir el entrenador y eso descomprime el ambiente y el ánimo de los jugadores", cerró.