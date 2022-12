En el día de ayer, Matías Zaldivia fue presentado como flamante refuerzo de Universidad de Chile para reforzar la defensa de Mauricio Pellegrino de cara a una temporada 2023 donde los azules buscarán la gloria perdida hace un par de años.

El fichaje del ex Colo Colo no ha estado ajeno a la polémica ya que se trata de un traspaso directo desde el archirrival, algo que si bien no es primera vez que ocurre en el fútbol chileno, no sucede con regularidad.

Si bien Zaldivia ha tenido varios detractores en su llegada, ahora encontró en Nery Domínguez un aliado en la zaga universitaria, quien le prestó el ropero y le dio la bienvenida dejando de lado el murmullo que se genera fuera de la cancha.

Nery le prestó ropa a Zaldivia. | Foto: U de Chile Oficial

“En estos casos cada uno siempre tiene su opinión y es válida. Yo como compañero trato de recibirlo de la mejor manera, recién hoy se integró con nosotros”, dijo el ex Racing Club en una conferencia para lanzar los amistosos de verano del cuadro azul.

Domínguez asegura que en el plantel azul “Lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar, que se sienta cómodo lo más rápido posible y que nos brinde lo suyo para este plantel. Cada jugador que venga hay que acoplarlo de la mejor manera para que rinda para el equipo y para el grupo”, remató.

Tal como reveló Domínguez, Zaldivia ya se integró al plantel de los azules y posiblemente tenga su debut con la U en el pecho en los amistosos de verano que el equipo de Mauricio Pellegrino sostendrá ante Coquimbo Unido y Rosario Central.