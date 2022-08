Diego López estaría viviendo sus últimos días al mando de Universidad de Chile, todo tras su seguidilla de malos resultados en el Campeonato Nacional, los cuales tienen al conjunto estudiantil con serios problemas de descender de manera directa a la Primera B.

El uruguayo lleva ocho partidos por la Primera División y solo tiene el 20.83% de rendimiento, lo que se traduce en cinco puntos sobre 24 posibles y el objetivo de López es intentar sacar la mayor cantidad de puntos para sacar al cuadro universitario de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

El periodista Mauricio Israel se tomó un momento para conversar con Bolavip Chile acerca de la continuidad de López en la U y le dio duro sobre su estilo de juego.

"López tiene que dejar la banca de la U. Desde un principio me pareció que no era el técnico para la U y porque creo que el equipo no ha mostrado un patrón de juego, no tiene un esquema definido, los números son paupérrimos. Está en una posición que está a punto de irse, pero al margen de todo eso me molesta que es un técnico maltrata a los jugadores, y si yo fuera dueño de la U le hubiese dicho que a parte que no nos está yendo bien en lo deportivo, nos está echando a perder el negocio", comenzó diciendo Israel.

El futuro de López en la U pende de un hilo | Foto: Agencia Uno

"Yo escuché lo de Dalcio Giovagnoli pero no sé si es verdad, he visto que muchas personas están pidiendo a Sebastián Miranda, pero el último técnico que le fue bien en la U fue Caputto y lo de Sampaoli lo veo improbable", enfatízo acerca de posibles nombres que suenan en el cuadro azul.

Para finalizar, le mandó un recado a los dirigentes de Azul Azul afirmando que "van a tener que en algún momento dar la cara y mientras no de la cara no hay nada que hacer con ellos, yo los invito a dar a conocer para donde van y den a conocer qué es lo que piensan", concluyó.