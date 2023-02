Año tras año, la Universidad de Chile le comienza a dar más tiraje a los jóvenes valores de la cantera, es por esto que los hinchas azules y Mauricio Pellegrino se comienzan a ilusionar con lo que les pueda otorgar cada jugador al primer equipo.

Varios son los jugadores que han destacado en el último tiempo, entre los que sobresalen: Darío Osorio, Lucas Assadi, Marcelo Morales, Jeison Fuentealba y Renato Cordero, entre otros.

Assadi y Osorio comandan la patrulla juvenil de la U | Foto: Twitter Universidad de Chile

El talento de algunos ya comienza a llamar la atención de varios clubes del Viejo Continente, tal es el caso de Assadi y Osorio, quienes este mercado de pases estuvieron cerca de abandonar el Romántico Viajero y vivir su primera experiencia en el extranjero, pero la U pudo retenerlos por una temporada más.

Fue por esto que DT trasandino fue consultado en conferencia de prensa acerca de la posibilidad que estos jóvenes valores partan a temprana edad y el adiestrador argentino tuvo una respuesta que llamó la atención de los simpatizantes bullangueros en el canal de Youtube.

"Hoy a los jugadores se les paga por lo que van a dar en el futuro, algo que no existe en ningún lugar de la vida. En este contexto, hoy se les paga por lo que van a dar, eso es tremendo para la formación de un jugador. Hoy hay jugadores de 14 años con salarios buenos ¿Eso es bueno o malo? ¿En la casa como los tratan cuando traen un salario de mil dólares? Son los reyes de la casa, les ponen la silla y no estudian más", arrancó diciendo el ex Vélez Sarsfield.

"Lo que hay que hacer con estos chicos es que convivan en un ambiente de exigencia y formación constante y que puedan leer el contexto. El sistema no ayuda a los chicos", agregó.

"Yo no creo que haya un mejor ambiente que jugar en la U, un club de mucha exigencia, de mucha presión y que le va a demandar siempre lo máximo. Este es un lugar fantástico para crecer. Para mí, mientras mejor funcionen acá, vamos a tener un jugador para vender un jugador exportable mucho más preparado", sentenció Pellegrino.