Universidad de Chile tuvo un magro empate sin goles ante Deportes Copiapó por la novena fecha del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ no pudieron hacer valer su localía y terminaron sumando su tercera igualdad consecutiva dentro del torneo.

Dentro de lo que fue este partido, uno de los puntos altos de la U fue el ingreso que tuvo Lucas Assadi en la segunda mitad, el cual fue evaluado por su estratega, Mauricio Pellegrino dentro de la conferencia de prensa y se mostró ilusionado con lo que hizo dentro de la cancha.

“Ha hecho un muy buen ingreso, para mí lo más importante es que el chico se está entrenando muy bien y creo que es como el equipo. Lo que hemos mejorado, ha sido por nuestro nivel en los entrenamientos y nivel de concentración”, comenzó señalando Pellegrino.

Haciendo un análisis más profundo, el DT argentino indicó que Assadi ha tenido una mejora bastante considerable a la hora de entrenar con el equipo, pero aun así pide que tengan paciencia con los jugadores joven del equipo, en quienes confía de que podrán encontrar su plenitud dentro del plantel.

Assadi tuvo una buena aparición en la U | Foto: Imago Images

“Está entrenando mejor y ha tenido un reflejo de lo que hace cada semana, eso es reconfortable que la gente que entra pueda aportar, es un plus que se necesita. Hay que tener paciencia porque son chicos como muchos de los que tenemos que tienen capacidad y ojalá que puedan seguir ayudando”, complementó.

Finalmente, Pellegrino se refirió a lo que fue la salida de Cristóbal Campos en el entretiempo del partido, en donde confesó que el portero titular de la U tuvo una molestia lumbar, la que le impidió saltar a la cancha para la parte final del compromiso.

“En el momento que salió tenía mucho dolor en la zona lumbar, que es lo que me dijeron, cuando se enfrió, no podía volver al campo. Se decidió hacer un cambio para no perder la ventana en los minutos iniciales”, cerró.