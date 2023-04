El ex futbolista de Universidad de Chile fue enfático al proponer jugar un semestre a puertas cerradas en el fútbol chileno para erradicar la violencia en los estadios.

Lamentables hechos ocurrieron este domingo en el estadio Ester Roa Rebolledo, ya que un puñado de barristas provocó la suspensión del Clásico Universitario al lanzar bengalas y bombas de ruido al terreno de juego.

Los graves incidentes se produjeron al minuto 30 del partido en la tribuna preferencial del recinto de Concepción. El ex futbolista Mauricio Pinilla y actual comentarista estalló en vivo en radio Agricultura por lo que pasaba en ese momento:

"¿Por qué hay gente tan tarada? Lo lograron, se tomaron nuevamente nuestro fútbol, lo lograron. Váyanse todos al carajo. Todo planificado, estos delincuentes organizados se tomaron nuestro fútbol, cerremos la puerta por fuera, muchas gracias", fue la reacción de Pinilla por lo que ocurría en Concepción.

Pero minutos más tarde el ex delantero de Universidad de Chile volvió a arremeter: "¿Qué motivo había? La U dominando el partido, solamente hinchas locales, teniendo la posibilidad de quedar punteros. La seguridad privada no puede hacer absolutamente nada, estamos dominados por la delincuencia, no solamente en las calles, en los estadios, en el deporte, en todos los lugares sociales, estamos derrumbados por la delincuencia".

En su comentario lanzó una propuesta sobre los constantes hechos de violencia en los estadios de Chile: "No podemos ver a gente apuñalándose en la galería, apuñalándose, y les seguimos dando la posibilidad en vez de clausurar. Se tiene que jugar seis meses sin público, que sufran los clubes, que sufra todo el mundo pero se acabó, tenemos que erradicar esta mierda del fútbol, ¡basta ya!".

También disparó contra los barristas que provocaron desmanes: "De los 24 mil hay 23.600 personas que van a alentar, y el resto son una manga de pelotudos que están reventando nuestro fútbol, que lo que quieren es vivir a costilla sin mover un puto dedo de su casa".

"Estamos esperando toda la semana para ver un Clásico Universitario, disfrutarlo, gozarlo, todos preocupados de este partido, todos levantándonos temprano con la ansiedad para disfrutar un espectáculo maravilloso de fútbol, la U ad portas de quedar puntero del campeonato, ¿y nos mandamos estas macanas? Hasta cuándo", cerró el ex goleador azul.