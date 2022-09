Todo listo para el duelo de esta tarde entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido a disputarse en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso a partir de las 15:30 horas.

Si bien ambos equipos se juegan mucho en su afán para mantenerse en la categoría de oro de nuestro Campeonato Nacional, la mayor presión la tiene el cuadro que dirige el uruguayo Diego López, donde incluso se habla que un revés de los azules, podría sentenciar el futuro del charrúa al mando del banco de la U.

Un mal pronóstico considerando lo que han vivido los estudiantiles, asi es que todo marca que será un partido apasionante, pero podría haber un invitado no grato que es el clima, ya que en esta jornada los cielos se cubrieron en gran parte de la zona central y el riesgo de algunas gotas es latente, ¿Lloverá para el partido? ¿Cómo estará el viento?

Bolavip conversó con los tres más reconocidos meteorólogos de la televisión chilena y estos fueron sus pronósticos:



Michelle Adam, Mega:

La primera que respondió fue Michelle Adam de Mega, nos dio su indicación técnica, como también futbolística. "Estará cubierto con lloviznas, una jornada invernal, fría, al igual que ayer martes. El viento podría estar entre unos 10 y 25 km/hora. Yo les deseo éxito a todos los equipos, pero mi corazón es verde", cerró la ex Canal 13 dando cuenta de su amor por Santiago Wanderers.

Iván Torres, TVN:

El querido hombre del tiempo en TVN, Iván Torres no quiso tener palabras para la pelotita entre laicos y piratas, pero sí vio su carta sinóptica y la compartió con Bolavip. "No tengo considerada lluvia, solo algunas lloviznas locales en la mañana y algo de neblina. El resto de la jornada estará feíto, muy nublado, la temperatura máxima no creo que sobrepase los 12º o 13º. El viento estará en su condición normal entre 10 a 15 km/hora. No veo lluvia", señaló Torres.

En la U solo quieren que vuelva el buen tiempo en una época de muchas tempestades (Archivo)



Gianfranco Marcone, Canal 13:

El hombre que en las primeras horas del día en Canal 13 y que nos cuenta si debemos salir abrigados o no, es Gianfranco Marcone y lo primero que nos dice que "gris se ve el pronóstico para la U" mientras nos comenta que su corazón es de Colo Colo. En relación al tiempo, Marcone comenta que "estará nublado, no creo que llueva, a lo más algunas lloviznas principalmente en la mañana, pero si caen algunos chubascos serían hacia la noche y principalmente madrugada del jueves. A la hora del partido no debería haber más de 11º a 12º grados por lo que será un día muy frío. En ese sector de la gloriosa República Independiente de Playa Ancha siempre hay algo de viento y no va a ser la excepción a esa típica brisa, pero sin tener una magnitud mayor . O sea no hay temporal", puntualizó.

Ya saben quienes van al estadio, cómo deben ir, con qué tipo de ropa vestir y veremos en cuál equipo saldrá algo de sol y quién se llevará la tormenta rumbo a su feudo.