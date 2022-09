Tan solo cinco minutos se alcanzaron a disputar del Clásico Universitario entre la U y la Católica en encuentro válido por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile.

Las bombas de estruendo que cayeron cerca del portero Martín Parra por lo cual tuvo que abandonar el Estadio Elías Figueroa Brander en ambulancia para ser trasladado a Santiago donde se determinó que el golero sufrió un trauma acústico.

La situación incomodó mucho a Universidad de Chile quienes plantean que no están las garantías dadas para los azules en caso que el partido debiese ser reanudado, algo que finalmente tiene que pasar, según lo resuelto por la Federación de Fútbol de Chile durante esta mañana.

Ayer, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, ya manifestaba que lo más justo era que el compromiso no se jugase y que el cuadro cruzado debiese ser sancionado por algo que fue provocado por sus propios hinchas.

Hoy y ya con la decisión en conocimiento, el timonel de la concesionaria dio su parecer al respecto. En diálogo con el programa Pelota Parada de TNT Sports, Clark disparó contra la actual administración de la ANFP liderada por Pablo Milad diciendo que lo decidido pasa por fines electorales en la interna del ente rector de nuestro fútbol.

Michael Clark pedía un castigo a la UC por el comportamiento de sus hinchas (Agencia Uno)

"Me da mucha lástima. Desde la directiva liderada por Pablo, por temas y cálculos políticos electorales, se toma una decisión que no es la correcta. Aquí ni por justicia deportiva ni por lo que había que hacer, nuevamente no se le pone coto a este tema y nuevamente no estamos atacando el tema de violencia que debemos parar", manifestó Clark.

ver también Pinilla no se guarda nada y desata su furia con el juez del Clásico Universitario

Además, dijo estar de acuerdo con lo expuesto por la ANFA en relación a que el partido no se podía jugar y que quizás qué pudo haber recibido el portero Martín Parra.