Miguel Pinto sorprende a todos: "Me ilusionó la posibilidad de regresar a la U de Chile"

A sus 39 años, el arquero Miguel Pinto vivirá una nueva experiencia en el fútbol chileno luego de firmar contrato con Coquimbo Unido de cara a la temporada 2023, todo tras dejar atrás su paso por Unión Española, club donde

Pero los inicios del que fuese elegido como el Mejor Arquero de Sudamérica en el 2009 según el Diario El País de Montevideo fueron en Universidad de Chile, club donde se formó tuvo grandes actuaciones que le valieron para ganarse el cariño de la fanaticada azul

Pinto en más de alguna ocasión llevó la jineta de capitán del conjunto bullanguero | Foto: Archivo

El flamante refuerzo del cuadro "Pirata" fue invitado al programa ESPN FShow Chile, en el cual se sinceró y conversó sobre un posible retorno al elenco universitario.

"Me ilusioné con volver a la U. El equipo buscaba un arquero y yo era un agente libre. No puedo mentir, me ilusionó la posibilidad de regresar al club", comenzó diciendo el cuidatubos.

En la misma línea, agregó que "pasar de Colo Colo a la U directamente marca mucho más la presión. Yo en el 2010 no hubiese ido a jugar a Colo Colo...Yo tomé conscientemente la posibilidad de jugar en Colo Colo. De la U me fui al extranjero luego de levantar una copa, di más que el 100% y pasaron nueve años. Uno piensa que el equipo donde jugó puede tener una valoración, pero eso lo tuvo el archirrival y yo quería seguir jugando en lo más alto".

Por último, tuvo palabras para el posible arribo del ex capitán de la UC, Cristopher Toselli, al Centro Deportivo Azul. "Sería bueno, pero Campos sería mi arquero titular porque es un gran arquero, le tocó atajar en un momento muy complicado y respondió", sentenció.