Walter Montillo arriba a Santiago para ver temas de representación de futbolistas, su nueva faceta en el fútbol tras retirarse en la Universidad de Chile. El exmediocampista fue consultado por las negociaciones para renovar el contrato de Joaquín Larrivey que finaliza esta temporada 2021.

"El viaje es más que nada porque tenemos que hablar también con otra gente de otros equipos por jugadores que se están representando. Ojalá se pueda cerrar lo de Larrivey, pero en este momento no es la prioridad, la U tiene otras urgencias y nosotros tenemos que seguir trabajando por otros jugadores y por él también", dice en diálogo con Radio ADN.

Sergio Irigoitía, representante que trabaja en conjunto con Montillo, estuvo en el Centro Deportivo Azul charlando sobre la situación del centrodelantero: "Todavía no hablé con él. Ahora si Dios quiere lo voy a ver, estamos en el mismo hotel, así que harlaremos y me contará seguramente lo que habló con Luis (Roggiero).

La Ardilla le deja la responsabilidad a la directiva y sabe que ahora la prioridad del equipo es mantenerse en Primera División: "Depende de la U. Larri ya dio sus condiciones y tiene que esperar, pero urgen otras cuestiones deportivas en este momento que ojalá que puedan ganar el domingo y puedan salir de todo el problema este del descenso".

"Él siempre manifestó que se quería quedar, tiene que seguir trabajando y siempre lo dijo en prensa. Por suerte tuvo un año positivo en lo personal, lamentablemente el equipo no acompañó. Está tranquilo, tiene ganas de seguir en la U, pero no cierra otras puertas, porque quiere seguir jugando", desarrolla el '10'.

Buenas vibras para la U el domingo y visita al Centro Deportivo Azul

Walter Montillo espera el triunfo de la Universidad de Chile ante Unión La Calera el domingo 5 de diciembre a las 18:00 en el Estadio El Teniente, un resultado que le permitiría al Romántico Viajero seguir en Primera: "Que ganemos, es importante que la U gane, hace mucho que no lo hace. Lamentablemente ya son varios años seguidos peleando abajo, por ahí el año pasado fue diferente porque fue más por los promedios que por los puntos que tenía el equipo. Mirar para atrás no va ayudar, hay que mirar para adelante, tratar de que se gane el domingo y después lo que vendrá ojalá que sea mejor".

El exfutbolista prefiere no emitir conceptos sobre los factores del mal momento del equipo: "Muy difícil opinar de afuera, tengo muchos amigos jugando, excompañeros, es complicado hablar de afuera, es algo que lo tienen que hablar ellos. Nunca me gustó que los ex jugadores opinen de los planteles y lo voy a hacer yo. Ojalá que les vaya bien, porque me considero un excompañero, amigo de ellos, independiente del cariño del club. Ojalá que lo podamos ganar", complementa.

Además revela que irá al Centro Deportivo Azul: "Seguramente pasaré a saludar", anuncia. Por último ve difícil poder estar en el estadio para el partido clave: "El domingo no creo porque tenemos que hacer otras cosas con Sergio (Irigoitía)".