Uno de los grandes cuestionamientos a Universidad de Chile versión 2022, fueron los refuerzos que llegaron esta temporada al Centro Deportivo Azul. Aquí en Bolavip, a pocas horas de terminar el 2022, analizamos a cada uno de los trece futbolistas que llegaron a la U en esta temporada.



Hernán Galíndez: El portero llegó con el aval de ser el guardameta de la selección ecuatoriana y en los primeros partidos fue prenda de garantía. Tras ese fatídico Superclásico ante Colo Colo en el Monumental, el golero debió lidiar con los cuestionamientos a lo que él indicó que eran amenazas y hostigamientos. Finalmente, decidió irse de regreso a su país para ser campeón con Aucas y jugar el mundial con su país. En la U estuvo de pasó y solo para ganarse el rechazo del hincha.



José María Carrasco: El central boliviano venía de estar un año sin jugar en Independiente del Valle producto de una dura lesión, pero al ser conocido del gerente deportivo Luis Roggiero, este lo trajo a la U. Jugador con limitaciones técnicas y físicas que lo erigen como uno de los futbolistas más discretos que ha pasado por la U. Se fue terminada la primera rueda.

Ignacio Tapia: El gran cuestionamiento fue el alto precio que se pagó por su carta y el rendimiento que traía desde Huachipato. En la U nunca ha sido un defensor imponente y su continuidad está en veremos.



Álvaro Brun: Se pensaba que era Federico Lértora o Emmanuel Ojeda, finalmente llegó este jugador uruguayo desde Montevideo City Torque. Jugador con poca dinámica y con Diego López estuvo de central, que solo reventaba. Al final, problemas con Sebastián Miranda adelantaron su salida que estaba garantizada en marzo, por su nivel.



Felipe Seymour: De corazón azul, jugador de casa, pero que nadie comprendió porqué fue contratado por Universidad de Chile. Una inestable titularidad, ya su aporte no era como el de hace algunos años, pero sí se convirtió un ente importante en la interna del club lo que hace pensar que seguirá en esa línea.

Felipe Seympour fue el capitán, pero en cancha muy poco (Agencia Uno)



Luis Felipe Gallegos: Jugando en México incluso tuvo una convocatoria a la selección chilena y sus últimos meses los vivió en el fútbol griego. Al llegar a la U, se creía que toda su experiencia adquirida la iba a poner en pos de los universitarios, nada de eso. Nunca fue el líder o el jugador que se créia. Algo con Miranda tuvo para alabar, pero poco para su recorrido.

Gallegos no cumplió con las expectativas tras su llegada (Agencia Uno)



Israel Poblete: Pese al ruido que se produce por llegar desde Huachipato, el maipucino cumplió. Quizás en otros planteles no hubiese jugado, pero al menos tuvo regularidad donde en algun partido, incluso, portó la jineta de capitán.

Israel Poblete, de los pocos que salvaron (Agencia Uno)



Jeisson Vargas: Con pubalgia que arrastra desde su paso por Unión La Calera, el derrotero del formado en la UC señala que tuvo una estadística de cero gol convertido y cero asistencia. Así y todo, podría seguir en el 2023. Nada que se le pueda aplaudir.



Ronnie Fernández: Empezó bien y no tanto por algunos goles, sobre todo ante Boca Juniors en Argentina o frente a La Calera y Antofagasta, si no más bien por su condición de líder espontáneo como se pudo ver en algunos virales. Tras una convocatoria a La Roja, el ex Wanderers no fue más el aporte esperado y pese a llevar la jineta, problemas con algunos compañeros temrinaron por sentenciar su futuro en la U y lo más probable es que Mauricio Pellegrino no cuente con él para el 2023.



Cristian Palacios: Goleador del equipo pese a lidiar con una dura lesión en el pie, luego estar fechas ausentes por suspensión y que con Diego López no era estelar, así y todo fue el romperedes azul. Pero se le recuerda más por sus penales perdidos ante Colo Colo en los dos clásicos y eso, el hincha no lo olvida.



Martín Parra: El portero pertenenciente a Huachipato y con un paso por el fútbol peruano, llegó en medio de la polémica luego que habían otros porteros que tenáin avanzadas conversaciones con la U. De su comentada llegada y la bengala que le cayó en Valparaíso fue lo que más se comentó sobre su performance, pero ese episodio al menos permitió ganarse el cariño de los hinchas. Jugó poco y recibió muchos goles.



Nery Domínguez: El jugador de peso y experiencia que llegó a la U este año que se va. Pese a convivir con lesiones, el Tata ha sido prenda de garantía en el fondo y armó una gran dupla con Luis Casanova en la última recta del torneo, algo que los azules nunca tuvieron. Sin tantos problemas físicos, será un líder en la zaga el 2023.



Emmanuel Ojeda: Pudo haber llegado en el verano, finalmente lo hizo a mitad de año. Un jugador importante, rendidor que quizás no brilla, pero cumple y fue uno de los pocos aplaudidos el año que se va. Titutlar fijo en esta nueva temporada con Pellegrino.

ver también Fernández espera llegar de la mejor forma en el arranque de torneo con la U



Trece futbolistas que golpearon la puerta del CDA este 2023 y cómo podemos observar, el saldo fue muy negativo y la labor de la dirigencia es superar sí o sí este magro año en lo que a refuerzos respecta.