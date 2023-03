Cristián Mora afirma que el 10 de los azules no tiene cabida porque el DT sale a esperar y no a proponer, además aporta un dato: ni él, ni Darío Osorio tuvieron vacaciones y eso puede mermar sus posibilidades físicas.

Multicampeón con Universidad de Chile explica suplencia de Lucas Assadi: Pellegrino es de esperar y no proponer, eso perjudica a ciertos jugadores

Hace rato está instalado el debate respecto a si Lucas Assadi debe o no ser titular en Universidad de Chile, considerando que Mauricio Pellegrino no tiene otro jugador con esas características y de hecho demostró su valía en los pocos minutos que tuvo en el último Superclásico.

Cristián Mora conversa con Bolavip y hace hincapié en que el DT tiene una forma de encarar los partidos que va en contra de jugadores como el 10.

"Claramente el técnico tiene sus prioridades. Frente a los equipos que ha enfrentado ha sido un equipo más de eseperar, no de tanta propuesta futbolística y eso perjudica a estos jugadores que tienen ciertas características como en velocidad en el caso de Assadi", indicó.

Agregando que "creo que el DT ya se jugó con una forma, con una defensa sólida, es un equipo al que no le es tan fácil llegar".

Cristián Mora explica la suplencia de Lucas Assadi (Archivo)

De igual forma, Mora reconoce mérito en lo que hace Pellegrino. "El técnico está haciendo su análisis, hay que considerar que Assadi y Osorio no tuvieron vacaciones y el año es largo con muchos partidos, les va a jugar en contra, entonces el DT lo está viendo desde el punto de vista físico, que no se lesionen, me parece que lo que hace es inteligente", asegura.

ver también César Vaccia explica por qué no juega Assadi en la U

Para el final, el multicampeón con la U reconoce que "me gustaría ver a Assadi en un partido completo porque si lo analizamos junto a Osorio, no ha sido un jugador gravitante como el año pasado, más preocupado de la marca que de atacar".