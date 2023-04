Multicampeón con Universidad de Chile pide no guardar jugadores al borde de la suspensión: "La U no puede dar ventajas de ningún tipo"

Universidad de Chile debe visitar a Audax Italiano en La Florida por la fecha 10 del Campeonato Nacional donde el cuadro que dirige Mauricio Pellegrino tiene una preocupación extra: los cuatros jugadores al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Si Matías Zaldivia, Federico Mateos, Emmanuel Ojeda o Leandro Fernández son amonestados ante Audax, no podrán estar ante Universidad Católica, por eso nace la idea de que si es conveniente que el DT azul guarde algún jugador para blindarlo y que esté sí o sí ante la UC.

Cristián Mora es de la idea de ir con todo el domingo sin importar lo que pase con los jugadores que están en capilla. "La U no puede dar ventajas de ningún tipo, ¿qué saca con guardar jugadores para estar ante la Católica si el resultado no se le da ante Audax?", afirma.

Agregando que "debe ir con todo porque por historia el Audax siempre le ha hecho buenos partidos ante la U y por características siempre han sido encuentros entretenidos".

Cristián Mora recomienda ir con todo ante Audax Italiano (Archivo)

Cristián Mora: "Marcelo Díaz no va a jugar para demostrar que la gente de la U se equivocó"

Respecto al especial partido que tendrá Marcelo Díaz al enfrentar al equipo de su vida, Mora le baja un poco el perfil al morbo y cree que el volante sólo pensará en ganar por él y por su equipo.

"Marcelo es un jugador con experiencia, él no está preocupado de mostrar algo y por lo que lo conozco va a estar concentrado en hacer un buen partido, no en demostrar que la gente de la U se equivocó al no contratarlo", aseguró.

Respecto a la dupla de ataque que debe alinear Pellegrino ante Audax, el ex volante azul cree que "deben jugar Guerra-Fernández, el sistema de juego está mecanizado y la U se nota que juega algo, más allá que hay lagunas y comienzan a jugar a los pelotazos, si comparamos con lo que había el año tiene cosas distintas y debe mejorar y afinar para lo que queda el resto del año".