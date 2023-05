Mucho se ha hablado en las últimas horas acerca del incierto futuro de Eduardo Vargas, delantero nacional, quien no lo estaría pasando para nada bien en su paso por Atlético Mineiro, todo luego de las fuertes críticas por parte de la hinchada del "Galo".

Y es que las demasiadas oportunidades desperdiciadas por parte del Bicampeón de América colmaron la paciencia de los simpatizantes del cuadro brasileño y esto quedó demostrado en las diversas redes sociales.

Es por esto que varios clubes ya habrían puestos sus ojos en el jugador de cara a la próxima temporada, tal es el caso de Flamengo, Gremio, Inter y Sao Paulo, así lo informó el medio Radaresportes en su sitio web, situación que también estaría siendo mirada de reojo por los hinchas de Universidad de Chile, quienes no pierden la esperanza de ver nuevamente a Vargas vistiendo la camiseta azul.

En Brasil, el rendimiento de Vargas no termina de convencer | Foto: Instagram

En conversación con Bolavip Chile, Cristian Mora, histórico jugador del elenco universitario, fue tajante y se mostró en contra de la opción de que Vargas retorne al Romántico Viajero.

"No me gustaría que vuelva a la U, yo prefiero que apuesten por otro jugador porque no creo que sea el mejor momento de Eduardo Vargas. A la U tiene que llegar un jugador que marque diferencias y yo creo que él en este momento no lo está haciendo", aputó.

"Yo más que un centrodelantero buscaría un jugador por las bandas, el problema de la U es por fuera. Si van a alimentar a Palacios y al Nico Guerra, obviamente tienen que ser jugadores que lo hagan por la banda", remató.

Recordar que el oriundo de Renca dejó gratos recuerdos en su paso por el cuadro bullanguero, donde pudo levantar los títulos del Torneo de Apertura 2011, Clausura 2011 y Copa Sudamericana 2011.