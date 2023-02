Miguel Ángel Neira confiesa que le gusta como juega hoy por hoy la U, pero no le perdona a Mauricio Pellegrino el no poner a Lucas Assadi.

Universidad de Chile vive días tranquilos, como hace mucho no experimentaba. Claro, después de tan traumáticas campañas que casi la llevaron a Primera B, hoy difruta de tres victorias consecutivas, algo que no vivían desde 2020.

La U gana con un mediocampo compuesto por Emmanuel Ojeda, Federico Mateos, Israel Poblete y Darío Osorio, dejando sin opción en el once titular al talentoso Lucas Assadi.

Miguel Ángel Neira conversa con Bolavip y expresa su molestia por la omisión del número 10, asegurando que lo están "matando".

"Para mí sigue penando que no juegue Lucas Assadi, no lo entiendo. Vi en Europa un chico de 18 años marcando un gol por el Real Madrid y es porque le dan las oportunidades, acá a este chico lo están matando los técnicos, primero lo mató Pato Ormazábal en la selección y ahora lo mata este otro, no entiendo qué piensan los entrenadores, por qué no juegan los mejores jugadores", indicó.

Miguel Ángel Neira quiere ver a Lucas Assadi de titular (Archivo)

De todos modos el mundialista con la selección chilena cree que "la U viene jugando bien, me gusta, Mateos le da otra cara, un tipo que juega a uno o dos toques, es rápido, simple, buen jugador".