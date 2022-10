¿Palo para Gabriel Costa? Emmanuel Ojeda deja en claro su postura ante una eventual salida de Universidad de Chile a Colo Colo: "No me cambiaría a la contra"

Mucho se ha hablado en las últimas horas acerca del posible traspaso de Gabriel Costa de Colo Colo a Universidad de Chile, jugador que finaliza contrato a fin de temporada y estaría analizando varias posibilidades para continuar su carrera.

Y es que el futbolista uruguayo naturalizado peruano tendría un pie afuera del Cacique, situación que fue explicada en el programa de Redgol en La Clave

Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports, aprovechó esta oportunidad para preguntarle a Emmanuel Ojeda en conferencia de prensa algo sobre este tema, lo que generó una leve sonrisa en la cara del mediocampisa.

"Ahora que está a punto de terminar la temporada, comienzan a salir nombres de posibles refuerzos y ayer salió el de Costa. ¿Tú que hubieses cambiado si te llama Colo Colo?", indicó el comunicador.

Costa podría estar siendo seguido de cerca por la U | Foto: Agencia Uno

El centrocampista azul no titubeó a la hora de responder. "No lo había visto, pero no me cambiaría a la contra", así de tajante fue la respuesta del ex Rosario Central.

Recordar que el jugador de 24 años llegó esta temporada al cuadro universitario y se ha ido poco a poco ganando el cariño de los hinchas del Romántico Viajero, todo gracias a sus últimbas buenas actuaciones de la mano de Sebastián Miranda.