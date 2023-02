El periodista de Radio Bío Bío revindica al 10 de la U asegurando que fue de los pocos que mostró algo en la magra temporada anterior y que no entiende cómo no es titular en el equipo de Mauricio Pellegrino.

Pese a que Universidad de Chile se impuso de buena manera a O'Higgins en Rancagua, en el mundo azul hay dudas sobre la ausencia de Lucas Assadi en el once titular, más aún, cuando ante los celestes ni siquiera ingresó un par de minutos, como sí los tuvo ante Palestino y Magallanes.

Bolavip conversa con el periodista Francisco Pancho Eguiluz, el que se la juega por el 10 de los azules, y es de la idea de que sea titular en el equipo de Mauricio Pellegrino.

"Me extraña (su ausencia) porque la U tiene para jugar con un rombo al medio y puede jugar con Ojeda, Mateos, Osorio y Assadi detrás de los dos delanteros, a mi me extraña que no juegue y que el primer cambio haya sido Mauricio Morales en el lugar de Assadi, creo que la U necesita tener más la pelota y no arriesgar tanto cuando el rival la tiene", indicó.

Respecto a las razones que pueda tener el estratega, el comunicador se atreve con una tesis. "Creo que igualmente Pellegrino no le encuentra un puesto a Assadi y esto es porque prefirió un esquema 4-3-3 y ahí no tenía donde incluirlo, cuando juega pegado al costado no muestra lo mejor de sí, a él le gusta tener la cancha de frente y puede rendir atrás de los atacantes y me extraña que no tenga participación considerando que el año pasado fue de lo poquito que mostró la U", aseguró.

Pancho Eguiluz quiere a Lucas Assadi como titular en la U (Archivo)

Sobre la actuación de la U ante O'Higgins, Eguiliz confiesa que "me gustó el esquema que tuvo la U en el segundo tiempo ubicando a Nicolás Guerra, aunque ahí va a terminar jugando Cristián Palacios junto con Leandro Fernández y con un Darío Osorio más suelto y con más cancha para hacer un recorrido, me gustó la posición de Federico Mateos, vi una mejoría en ese segundo tiempo".