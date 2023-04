Una vital victoria obtuvo la Universidad de Chile ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida. Los azules derrotaron a los itálicos por 2 a 1, gracias a las anotaciones de Lucas Assadi y Cristian Palacios, mientras que el descuento fue obra del paraguayo Luis Riveros.

El equipo cuadro dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino fue paciente durante todo el compromiso y anotó en el momento preciso, para así imponerse en una cancha difícil ante un rival que necesitaba imperiosamente un buen resultado para salir del fondo de la tabla de posiciones.

El equipo de Pellegrino sacó adelante un partido importante | Foto: Photosport

Tras el encuentro, Francisco Eguiluz, periodista de Radio Bío Bío, conversó con Bolavip Chile y le levantó el pulgar al trabajo defensivo del Romántico Viajero.

"Yo creo que la U aprendió a armarse de atrás hacia adelante. Me parece que es muy difícil que la U sufra los partidos atrás. Creo que la presencia de Casanova, tuvo tres compañeros distintos hoy en la zaga y el equipo no se resintió. La U sufre cada vez menos en su área y yo no recuerdo un partido donde Campos sea la figura de la cancha como era el año pasado", dijo el comunicador.

Bajo la misma línea, añadió que "la U fue solidificando un rendimiento defensivo que le permite partir de la base que tiene un punto asegurado prácticamente en cada partido y todo lo que venga hacia adelante es bienvenido".

Por último, el profesional de las comunicaciones lanzó palabras de admiración hacia Luis Casanova."El trabajo de Casanova ha sido fundamental en la Universidad de Chile".