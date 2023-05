La Universidad de Chile desaprovechó una gran oportunidad de seguir en la parte alta de la tabla de posiciones al caer por 2 a 1 ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un encuentro válido por la fecha 13 del Campeonato Nacional.

Si bien los azules comenzaron de gran forma en los primeros minutos tras la anotación de Cristian "Chorri" Palacios, rápidamente los Piratas encontraron la igualdad tras un error defensivo azul.

Mauricio Pellegrino intentó mover las piezas en el segundo tiempo mandando a la cancha a varios juveniles, tales como Mauricio Morales, Cristián Pardo y Renato Huerta, pero la jugada no le terminó resultando al trasandino y los de Fernando Díaz concretaron un gran contragolpe y se quedaron con los tres puntos.

La U sumó su tercera derrota en el Campeonato Nacional | Foto: Photosport

El periodista Francisco Sagredo en su rol como comentarista en Deportes Agricultura dejó en claro que el desempeño del elenco laico fue bajo y criticó la poca profundidad que tuvo el equipo de Pellegrino.

"La U no jugó bien, no hizo un buen partido, no tuvo ideas, no tuvo elaboración ofensiva coherente, creativa y con profundidad. Careció de oportunidades ¿Dime una clara que tuvo la U?", aseguró el también panelista de ESPN Chile.

Todo esto se suma a que los azules deberán enfrentar a Cobresal, equipo que viene de vencer a O'Higgins y que es el actual líder del fútbol chileno, por lo que Pellegrino deberá mover las piezas para dejar contentos a los hinchas bullangueros.