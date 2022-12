Pato Muñoz es tajante: "El 9 de la U no podía ser Ronnie Fernández, es un jugador más de esfuerzo que de condiciones"

El ariete Ronnie Fernández no terminó por convencer a Mauricio Pellegrino, director técnico de Universidad de Chile, por lo que deberá abandonar el club universitario pese a que le resta un año de contrato con los azules.

Si bien el atacante continuará entrenando en el Centro Deportivo Azul, ahora lo hará al margen de sus compañeros y a la espera que su representante comience a mover los hilos y le encuentre alguna institución interesadas en sus goles.

Fernández solo pudo anotar 5 goles en el último Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

El periodista Patricio Muñoz de Al Aire Libre de Cooperativa se tomó un minuto en el programa radial para criticar las condiciones futbolísticas de Fernández y se la jugó al dar la cualidades cualidades que deberían tener los atacantes del Romántico Viajero.

"No quisiera que tras la campaña de la U se esconda algo que dije desde el primer día y que estoy obligado a sostener que es que el 9 de la U no podía ser Ronnie Fernández. El 9 debe ser un jugador que tenga otro recorrido, que tenga otra hechura, que esté acostumbrado a jugar en un club grande y a resolver eso, y hacer una cantidad de goles cuando el equipo ande mal y Ronnie no tenía eso", remarcó el profesional de las comunicaciones.

"Él es un gran luchador y muchas veces transmite la sensación de ser más de lo que técnicamente tiene y eso le permitió que la U lo haya contratado y tener un paso fugaz por la Selección Chilena, pero creo que es un jugador más de esfuerzo que de condiciones, no es un jugador de riqueza técnica", cerró sobre el puntarenense.

De esta manera, el ex Santiago Wanderers vivirá una nueva experiencia en el fútbol chileno y habrá que esperar que la U alce la voz e informe sobre la situación actual de futbolista de 31 años.