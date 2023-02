El comentarista de Radio Agricultura afirma que el DT de la U no tiene futuro si no cambia su esquema y le tira las orejas a los jugadores azules.

Universidad de Chile perdió con Palestino en La Cisterna dejando malas sensaciones y que pone en tela de juicio al entrenador Mauricio Pellegrino, el que se ha llenado de críticas por su rigidez en el sistema 4-3-3 y la no inclusión de los sub 20 Lucas Assadi y Darío Osorio.

Patricio Yáñez en Radio Agricultura no sólo analizó al DT de la U, también le puso fecha de vencimiento a su proceso si las cosas no mejoran.

"Tres o cuatro partidos más si no gana, se va a tener que ir, y no es por ser mala onda, en la U en Colo Colo o en la Católica no hay tiempo para esperar. La U con lo que tiene es para mucho más", afirmó.

Pato Yáñez molesto con el rendimiento de los jugadores de la U (Agencia Uno)

Según el comentarista "sin funcionamiento es muy difícil que pueda llevar a cabo un proyecto que se mantenga en el tiempo, y hay responsabilidades de los jugadores por su rendimiento, ya basta con la tontera de que les pesa la camiseta, ellos deben entender dónde están, están en la U y deben rendir, son futbolistas que deberían tener un mejor rendimiento, más allá del entrenador, que es un DT de recorrido y sabe que si no le va bien, se va a ir".

El Pato dio ejemplos del bajo rendimiento de los jugadores azules ante Palestino y proyecta el cambio de Pellegrino. "Lo de Gallegos y Poblete ya no resiste análisis, debe cambiar de sistema y él dijo que era flexible pensando en lo que podía pasar, y que pasó el fin de semana y va a tener que hacer un esquema para Lucas Assadi y Darío Osorio, no le queda otra", cerró.