Pato Yáñez se vuelve loco por no inclusión de Darío Osorio en el once de Universidad de Chile y le pega un raspacachos a Diego López: "Es como que Holan saque a Zampedri o que Quinteros no ponga a Lucero"

Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica en la reapertura del Estadio Nacional este sábado a las 15:00 horas, donde los azules intentarán aprovechar el envión anímico que traen tras la clasificación a cuartos de final de la Copa Chile luego de derrotar por 1 a 0 a Cobresal con el golazo de media distancia de Darío Osorio.

Y la gran sorpresa para este trascendental sería la no inclusión de la joya azul, situación que ha generado la molestia de los hinchas universitarios en las diversas redes sociales.

Uno que no dejó pasar esto fue Patricio Yáñez, panelista de Deportes Agricultura, quien al enterarse de esta noticia se llegó a agarrar la cabeza y le dio duro al adiestrador uruguayo.

"Yo no puedo entender la decisión de Diego López es como que Gustavo Quinteros estando apto Juan Martín Lucero o Ariel Holan a Fernando Zampedri en la UC no lo ponga, yo sé que no hay irregularidad, yo sé que no tiene 90 minutos, pero es el único que te puede generar la tranquilidad y abrir la paz", comenzó diciendo el ex futbolista.

Osorio viene de ser la gran figura de la U ante los Mineros | Foto: Agencia Uno

Agregando que "el jugador de 10 palos verdes para arriba que es la gran solución de la U no estaría jugando, lo digo en condicional hasta que no se confirme. ¿Sabes qué? Debe estar lesionado, debe estar contracturado, debe tener algo o sino no puedo creer que Osorio no sea titular. Espero que sea un chiste la no inclusión de Darío".

"Si Osorio le mueve un poco la cintura a Parot y se va por dentro, lo puede dañar mucho", sentenció Yáñez en el programa radial.