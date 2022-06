Universidad de Chile vive un verdadero proceso de reestructuración luego de la llegada del nuevo entrenador Luis Diego López y lo que será su equipo para una segunda rueda donde deberá sacar varios puntos para no pasar zozobras como el año pasado y aspirar a una clasificación internacional.

Tal como todos los equipos nacionales, la U busca refuerzos y también revisa qué jugadores podrían salir a préstamo para tener más posibilidades de jugar, uno de esos casos es el de Camilo Moya, volante que ha tenido poca participación este año.

Patricio Mardones en conversación con Bolavip le aconseja al mediocampista buscar otros horizontes para poder ser protagonista y recuperar su nivel.

"Yo creo que Camilo ha perdido mucho espacio en el último tiempo y creo que no está cómodo, así que debería salir a préstamo, porque además el jugador siente cuando les dicen 'hay que traer un volante central' y los otros volantes mixtos han tenido más protagonismo que él, como Darío Osorio y Lucas Asadi", asegura.

Patricio Mardones asegura que Camilo Moya debe salir a préstamo (Archivo)

Mardones no se da vueltas y cree que la calidad no está en duda en Moya, pero que debe recuperarse y por eso reitera que "a Camilo le conviene salir a jugar. En los momentos que el equipo necesitaba un volante central, no lo usaron, porque en el momento en que andaban bajos Seymour y Brun, no le dieron minutos".

ver también Los tres jugadores que no tienen cabida en el proyecto de López en la U

Respecto a la posibilidad de que se quede para pelear una camiseta bajo el mando de Diego López, el Pato cree que es "difícil, salvo que el entrenador lo quiera ver, pero no creo. Además entiendo que él quiere jugar y ya vivió la experiencia de estar en la U sin jugar y cuando salió, jugó, así que lo debe estar sintiendo".