Histórico ex mediocamposta azul valora el desempeño de Sebastián Miranda, pero que no le daría en el corto plazo una responsabilidad tan grande como es dirigir a la U y para eso se requiere un entrenador con experiencia, categoría y refuerzos que sean de jerarquía y confiables.

Este sábado terminará la temporada 2022 para Universidad de Chile cuando reciba a Cobresal en el Huachipato CAP Acero. Un año muy complicado para los del Centro Deportivo Azul.

El ex jugador azul, Patricio Mardones, conversó con Bolavip e hizo una evaluación de estos meses vividos por la U. Su primera intervención apunta que era algo sabido que iba a ocurrir.

"Yo creo que fue un muy mal año, todos sabíamos que no iba a ser un año de buenos resultados para la U y se terminó el campeonato tratando de no descender y con alguna opción de ganar la Copa Chile. Hay que dar por cerrado este ciclo y pensar en el próximo año y no dar más vueltas", señaló el histórico.

Respecto al desempeño de Sebastián Miranda en el banco, Mardones lo valoró, aunque le aconsejó que no debiese tomar dicha responsabilidad si es que se lo ofrecieran. "Yo creo que Sebastián Miranda demostró en el corto período que le tocó estar al mando, ser un técnico que puede llegar a tener una muy buena carrera, pero creo que la U es díficil, difícil estar a cargo del club. No solo se maneja la parte futbolística, si no la prensa, asuntos dirigenciales, rendimientos deportivos. Creo que no le aconsejaría tomar una responsabilidad tan grande, creo que los procesos hay que llevarlos de a poco".

Mardones valoró a Sebastián Miranda, pero la U en este momento requiere un DT de categoría (Agencia Uno)

Además, el ex subcampeón de América sentenció que siente que la dirigencia no estuvo tan cuadrada con el estratega. "Cuando uno toma una decisión tan grande como dirigir la U debe tener un respaldo dirigencial al cien por ciento, No estoy tan seguro si la dirigencia está en esa".

A la consulta sobre qué fue lo más rescatable de esta U modelo 2022, Mardones aseguró que "la aparición de jugadores. Siempre se habló que la U no tenía jugadores jóvenes, lo que pasa es que en el momento que aparecieron y asumieron esa responsabilidad, pero bajo un escenario que no era el ideal. Espero que sigan, sean parte del plantel, que se sientan importantes, pero que no sean los responsables".

Finalmente, se refirió sobre lo que necesitan los univeristarios para el próximo año. "La U no necesita jugadores que jueguen uno o dos partidos bien, cualquier jugador profesional lo puede hacer. Necesitan jugadores que sostengan una campaña y esos son los jugadores de jerarquía y confiables, la U no los tiene hoy en día. Necesita un técnico de categoría, también", concluyó Mardones.