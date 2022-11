A través de un breve comunicado, el club inglés Manchester United confirmó la salida de Cristiano Ronaldo de la institución, lo que generó una verdadera ola de comentarios en redes sociables y los hinchas del mundo fútbol abrieron acerca de un posible destino del crack portugués.

El ex futbolista Mauricio Pinilla fue el encargado continuar con la polémica salida en el programa Deportes Agricultura, lo que generó más de un cruce de palabras con el otrora delantero Patricio Yáñez.

"A Cristiano Ronaldo ya le costó encontrar club porque se tenía que ir del Manchester United antes de empezar el torneo. ¿Qué pasa si se rompe los cruzados en este mundial?", le consultó el bicampeón de América con la Roja a sus compañeros de radio.

CR7 tendrá que salir en búsqueda de un nuevo club | Foto: Getty Images

A esto el ex jugador de San Luis fue tajante. "Lo más probable es que se retire si tiene una lesión así. A lo mejor quiere volver a su club de origen". Segundos después, Pinigol le refutó esta posibilidad diciendo que "no lo quisieron, Pato".

Fue ahí que salió a relucir todo su hu del extremo derecho que disputó la final de la Copa América 1979. "Entonces ahí la U que pueda replantarse alguna posibilidad"

Esta frase generó risas en sus compañeros, especialmente en Pinilla, quien indicó las razones del por qué el ex Real Madrid no podría llegar a la U. "No Pato, necesitamos gente que reconstruya el camarín...", sentenció el ex ariete azul.