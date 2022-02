La Universidad de Chile quiere dar rápidamente vuelta la página en el Campeonato Nacional. Los Azules vienen de caer ante Ñublense de Chillán por 3-2 en el Estadio CAP de Talcahuano, partido válido por la tercera fecha del fútbol chileno.

El equipo que dirige el colombiano Santiago Escobar ha sido duramente criticado por las grandes falencias defensivas que mostraron ante el elenco chillanejo y las cuales se han podido ver en los diversos compromisos que han disputado en el Torneo Nacional.

Uno de los que se unió a las críticas fue Patricio Yáñez. El actual panelista de Deportes Agricultura analizó el rendimiento del equipo de Escobar y remarcó que Luis Felipe Gallegos y Álvaro Brun les pueden dar un nuevo aire al elenco azul.

"Les faltó el central. Muy débil la U. Yo creo que la línea de juego ojalá que mejore. Ya, está bien. Lleva un par de partidos, un par de amistosos. Está bien, uno dice se fueron muchos jugadores, llegaron otros tantos, pero ojalá les dé el ancho a Santiago Escobar", partió diciendo el ex futbolista.

"No sé si jugar como él siente, por ahora muy lejos de aquello, muy lejos de la tenencia, porque por las características de los hombres que tiene no le da. Si tu quieres andar rápido, tienes que tener un auto rápido, no uno de poca cilindrada y que no dé el ancho. Quizás se va tener que reacomodar con las características de sus jugadores", añadió Yáñez.

"Ojalá Gallegos pueda funcionar como volante, ojalá que Brun pueda ser el patrón en esa zona donde de verdad se lateraliza demasiado, se pierde mucho tiempo, no se mete Seymour entre los centrales. Hay una serie de movimientos que son del técnico que uno no puede apreciar en la U. Es cierto que ganó dos partidos, es cierto que estuvo ganando contra Ñublense, pero es demasiado débil la estructura de la U, ojalá que mejore", concluyó.