Universidad de Chile desaprovechó una gran oportunidad de ponerse en ventaja en la serie por los octavos de final de la Copa Chile, pero finalmente igualó 1 a 1 ante Cobresal en condición de visitante, por lo el elenco univeristario llegó a siete partidos sin conocer la victoria.

Patricio Yáñez, panelista de Deportes Agricultura, sacó la artillería pesada y dejó la grande tras la igualdad del Romántico Viajero en el norte de nuestro país.

"Lo único interesante es que la U no perdió. Recuperar la memoria sería recuperar los peores momentos porque la U no es Colo Colo, no es Católica, que tuvieron grandes momentos y pueden recuperar la memoria ¿La U que memoria va a recuperar? Los últimos cuatro años ha jugado horrible, tendriamos que irnos", partió indicando el ex delantero de la Roja.

"Hay jugadores que no sienten. Oye estás en Universidad de Chile, estás representando una de las instituciones más grande de este país. Hay jugadores que le da lo mismo, que no se la entregan al compañero a diez metros. Vamos a seguir tirándole a los jugadores y no es el objetivo, el objetivo es poner play y reiterar conceptos, los azules no evolucionan de la mano de López, pedirle que jueguen bien es algo que no se va a dar", agregó.

"Lo de la U ayer es noticia porque no perdió, le empataron y estuvo a punto de traerse un triunfo en esta Copa Chile", sentenció Yáñez.

Recordar que la vuelta entre los azules y los mineros se disputará este lunes 22 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.