Ronnie Fernández comienza a recibir críticas por parte de los hinchas de Universidad de Chile y Patricio Yáñez le recalca que en el fútbol "no alcanza solo con correr".

Universidad de Chile perdió una gran chance de seguir escalando en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional tras su empate 1-1 a Deportes Antofagasta en el estadio Calvo Bascuñan, partido válido por la decimoséptima fecha del fútbol chileno.

Las críticas no tardaron en llegar y las que más se repetían iban dirigidas a Ronnie Fernández por su poco protagonismo en el terreno de juego, además el delantero azul no pudo estar certero frente al arco y no logró complementarse de buena forma con Junior Fernandes en el frente de ataque.

El ex jugador y actual panelista de Deportes Agricultura, Patricio Yáñez, analizó el desempeño de los azules ante los Pumas y recalcó que no le gustó el actuar del ex Santiago Wanderers.

"Yo hasta el día de hoy no sé como Diego López quiere que juegue la Universidad de Chile, si va a ser defensiva, hay otros que dicen que son pragmáticos, hasta el momento no sé como establecer esa relación del pragmatismo cuando le llegan mucho, no tiene el balón y carece de profundidad. Lo sigue teniendo difícil la U", partió diciendo.

Fernández quedó suspendido para el juego vs OHiggins en Rancagua | Foto: Agencia Uno

"Hay rendimientos bajísimos. Lo de Ronnie Fernández no basta solo con correr, meterle ganas y ser un hombre que apoya permanentemente, esto hay que jugar un poquito al fútbol, y digo un poquito porque la U juega poco, tiene poco la tenencia del balón y la verdad me preocupa el nivel de la U", cerró Yáñez.

Recordar que Fernández estuvo en la última gira por Asia de la Selección Chilena, donde los hinchas nacionales tampoco le perdonaron su intrascendencia en el ataque chileno.