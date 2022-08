La Universidad de Chile vive un momento complicado en el Campeonato Nacional. Los azules actualmente se encuentran en la duodécima posición y empiezan a mirar de reojo el pelear nuevamente por no descender a la Primera B.

Estos problemas han generado un debate entre los hinchas del Romántico Viajero en cuanto a la continuidad de Diego López, tras sumar cuatro partidos sin conocer la victoria: tres derrotas consecutivas y un empate.

El ex delantero Patricio Yáñez se unió a esta polémica en Deportes Agricultura, pero fue más cauto y recalcó lo que hizo la U ante el Cacique en el Superclásico.

"Yo creo que a esta altura cuando uno no ve funcionamiento lo primero que mira es la continuidad del DT, esto lo vimos con Escobar (Santiago) y con otros técnicos y la verdad que López con lo que tiene no ha movido la aguja, pero creo que la U hoy está más ordenada", aseguró el ex futbolista.

López quiere encontrar el rumbo ante el cuadro hispano | Foto: Agencia Uno

"El otro día le hizo partido a Colo Colo, la U no hizo un mal partido y se vio mal Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Gabriel Suazo y Óscar Opazo. No fue como el segundo tiempo que el Cacique le podría haber metido dos o tres goles más, pero ojo no fue tan malo lo de la U", sentenció Yáñez.

Recordar que la U deberá sortear un difícil fixture en agosto, donde deberá enfrentar a Unión Española, Curicó Unido y Universidad Católica y Cobresal por Copa Chile.