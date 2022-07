Yonathan Andía no lo pasó para nada bien este jueves tras ser detenido por Carabinero en la comuna de La Florida tras negarse a una alcoholemia, pasar en roja y tener los documentos vencidos y por lo cual fue trasladado a la 36ª comisaría.

Las redes sociales no tardaron de estallar tras enterarse de la noticia y muchos cibernautas se burlaron del jugador con memes, chistes o comparándolos con otros hechos.

Uno que no lo hizo fue Patricio Yáñez, panelista de Radio Agricultura, quien analizó la situación del ex Unión La Calera e hizo un llamado a la institución laica a no dejarlo botado en estos momentos.

"Es impresentable lo de Andía, pero evidentemente la U tiene que ayudarlo. Aquí no hay que cortarle la cabeza o condenarlo, yo soy ese que da oportunidades, quien no lo ha hecho no por justificar lo de Andía no se puede", partió diciendo el ex futbolista chileno.

Andía está a la espera de la sanción de la U | Foto: Agencia Uno

Agregando que "esto no tiene que ver con la edad, tiene mucho que ver con la educación que él haya tenido porque hay otros que se revientan igual pero lo hacen entre cuatro paredes, no se exponen y uno dice que son perfectos profesionales".

Para finalizar, Yáñez dio su parecer acerca de las sanciones que podría llegar a tener el jugador azul. "Yo le daría una sanción dura o un ejemplo, pero hay que ayudarlo porque las personas muchas veces necesitan esa ayuda, pero si él reincide yo le digo que hasta acá llegamos y la relación contractual se termina, pero esto de descabezar altiro por una falta gravísima yo no soy de esa idea", sentenció.