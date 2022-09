Universidad de Chile está enfocada en el clásico ante la Católica por Copa Chile de este domingo en el Estadio Santa Laura.

Y aires de calma se respiran en el Centro Deportivo Azul, tras la victoria ante Palestino conseguida la semana pasada y si bien son certámenes distintos, la tranquilidad reinó en cierta medida en La Cisterna.

Con alegrías, sonrisas y mucho esparcimiento se vivió la semana en la U, donde la última actividad realizada dejó momentos de mucha felicidad sobre todo para los niños de las categorías sub 8, sub 9 y sub 10 del fútbol formativo universitario.

Todos esos pequeños, compartieron con el primer equipo y vivieron una jornada muy especial donde además de fotografiarse y firmar autógrafos, tuvieron la oportunidad de jugar una pichanga junto a los jugadores del primer equipo.

El técnico Sebastían Miranda agradeció el momento vivido y les habló con mucha sinceridad, "gracias por jugar con ellos (los jugadores). Es súper importante que ustedes también compartan con nosotros para que nos den ánimo, porque ¿Con quién jugamos el domingo? y los niños respondieron "con la Cato", luego el entrenador les vuelve a preguntar ¿Y quién va a ganar? "La U", dijeron los pequeños. Miranda remató con un "nos dan harta fuerza, harto ánimo para que podamos jugar un buen partido el domingo".

También Felipe Seymour les habló a los nuevos valores y los instó a seguir peleando por sus sueños. "Agradecerles por este momento, esto es lo lindo de la familia azul. Están en una edad que están creciendo donde todo es importante, los sueños. Aprovechen esta oportunidad porquer muchos niños quisieran estar en este lugar y ustedes tienen ese privilegio. Disfruten, la U por sobre todas las cosas y que esto nos sirva y nos de mucho ánimo y cariño para lo del Domingo", finalizó Walala.