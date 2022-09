Preocupación en Universidad de Chile por idea de la ANFP de jugar la próxima semana ante Universidad Católica

En Universidad de Chile existe molestia tras la decisión que el partido ante Universidad Católica, se debe disputar los 85 minutos restantes. Algo que no cayó bien en la U quienes no quieren jugar la próxima semana como pretende la ANFP y tampoco mientras Martín Parra no esté totalmente recuperado.