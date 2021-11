Universidad de Chile está complicado con la zona roja del descenso en el Campeonato Nacional. Producto de esta situación es que necesita de suma urgencia los tres puntos en las últimas dos fechas que restan para el término del certamen, con la mentalidad de poder salvar la categoría del fútbol chileno.

Una situación que tiene bastante molestos a los hinchas por lo que muestra el equipo dentro de la cancha, y que no solo los perjudica a ellos que han sacado la voz de algún u otro momento. También sacó la voz el expresidente de la U y que estuvo al mando del equipo cuando la institución descendió por primera vez en su historia.

Durante una conversación con Radio Cooperativa, el expresidente mostró todo su malestar con los actuales dirigentes de Azul Azul, quienes no han estado presente de forma publica y todavía está la preocupación de quienes asuman el liderazgo de la institución en la parte directiva.

“Como las huifas, si no puede ser así... Los resultados reflejan cómo se manejan las cosas arriba. ahora no están los problemas que tuvimos nosotros, que eran económicos, porque nosotros estábamos preocupados de subsistir. Hoy no está eso”.

Además, agregó que “El fútbol es una actividad importante, social, y debe estar todo a la luz, y no tienen por qué dejar de hablar, ni esconder a una institución deportiva”.

Finalmente, Waldo Greene, expresidente de la institución, expresó que “Es complicado, porque uno como dirigente no tiene acceso a todo. Ahora no la veo descendiendo, no está bien, pero tampoco está tan mal. Yo creo que zafará, los errores se arreglan, y aunque la U no está bien futbolísticamente, sabe cómo zafar”.