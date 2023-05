Darío Osorio deslumbro el año pasado desde que ingresó en el segundo tiempo del amistoso de verano entre Universidad de Chile ante Colo Colo y a pura velocidad dejó rivales en el camino y cuando se enfrentó cara a cara con Brayan Cortés, definió como un eximio delantero.

Luego fue el mejor jugador azul del 2022 y pese a la mala campaña, siempre supo dejar en claro su calidad y su familiaridad con el arco rival, marcando en varios partidos, incluso a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

Este año todo cambio. Por ser parte de la selección chilena sub 20 se integró tarde a los entrenamientos de Mauricio Pellegrino y cuando tuvo la chance de ser titular, estuvo lejos de su rendimiento. Luego estuvo lesionado y después de dos partidos desde el inicio, fue expulsado ante Cobresal. Varios ex U de Chile intentan dar un diagnóstico respecto a qué pasa con la Joya de Hijuelas.

Para Horacio Rivas "puntualmente el desempeño de él no estuvo a la altura, o no es lo que se espera, pero siento que es algo general, la U no pudo manejar el partido, nunca fue dominador del encuentro y eso llevó a que individualmente no aparecieran sus figuras, y en ese sentido Osorio vivió un momento donde quedó preso de su inexperiencia y juventud, sobre todo cuando te entra la desesperación al no ser protagonista, pero creo que no hay que responsabilizarlo a él".

Históricos de Universidad de Chile analizan el momento de Darío Osorio

César Vaccia cree que será fundamental lo que tenga que decir Mauricio Pellegrino. "El entrenador debe conversar con él, es un chico joven, no hay que agobiarlo, hay que ocupar al sicólogo para saber qué le pasa, no creo que se le haya olvidado jugar al fútbol con ese talento, pero se ve que no está jugando con alegría, no es el Darío Osorio que vimos en el momento más crítico de la U, debe haber algo que lo está frenando, es un ser humano, hay que verlo, pero no agobiarlo", afirma.

Algo parecido sugiere Héctor Pinto, el que cree que "hay que protegerlo, llevarlo donde mejor se desempeñó, antes jugaba con más libertad, jugaba por el sector derecho, se enganchaba hacía adentro, hoy juega más para atrás que para adelante, no lo veo cómodo. Necesita apoyo sicólogico, hay que prepararlo para el éxito".

Por último, el ex Ballet Azul, Francisco Las Heras, no logra entender la baja en el rendimiento de Osorio. "Ha decaído tanto de escuchar a la gente y no le salen las cosas, le ha costado volver, y pese a que está jugando en una posición donde pensé que iba a dar, no está rindiendo. Es díficil decir si se mareó, cuesta con estos cabros jóvenes que tengan los pies sobre la tierra, pasa con muchos, él ya debiera estar claro en lo que quiere y busca, si él está pensando más allá, es probable que no le de el resultado esperado", cerró.