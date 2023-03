Universidad de Chile aprovechará los días libres por la fecha FIFA para jugar un partido amistoso ante River Plate en la nortina ciudad argentina de Salta este sábado 25 de marzo a las 20:00 y que tendrá transmisión para nuestro país a través de la plataforma Star Plus.

La U ya viajó a Argentina y uno que no fue parte del grupo viajero fue Luis Casanova, quien ha sido el capitán de los azules este 2023. Hay que agregar que el otro portador de la jineta, Nery Domínguez, sí es parte de la comitiva universitaria, pero no puede jugar por un esguince en su clavícula.

Si no están los dos defensores ¿quién será el capitán de la U ante River? Recordemos que la elección del portador de la jineta se hizo por votación de los propios jugadores en conformidad con el entrenador, algo parecido a lo que se hizo el año pasado, por lo que además de los dos primeros, también se eligieron más, precisamente para la eventualidad de que falten los primeros.

Y en esa prelación, el tercer capitán es Israel Poblete y tendría que llevar la cinta ante los millonarios en el amistoso de este sábado.

Israel Poblete es el tercer capitán de Universidad de Chile (Agencia Uno)

Eso sí, no podemos asegurar que sea el ex Huachipato el capitán de la U ¿por qué? simple, Mauricio Pellegrino no está convencido de parar a su equipo titular, y el volante viene jugando en la oncena estelar desde hace varias fechas, por lo que podría ceder su puesto a Lucas Assadi o Jeison Fuentalba.

Según pudo averiguar Bolavip, si no está Israel Poblete, otro de los que puede ser capitán es Yonathan Andía, el que también arrastra el hecho de ser titular, pudiendo darle paso a Juan Pablo Gómez, el que tuvo minutos ante Deportes Copiapó.

En síntesis, la U podría entrar mañana a jugar con River, sin sus cuatro capitanes, siendo necesariamente un quinto el que asuma tal responsabilidad.