Universidad de Chile se jugará esta tarde su paso a la gran final de la Copa Chile 2022 ante Unión Española, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Santa Laura y que tendrá a los dirigidos por Sebastián Miranda buscando quedarse con la llave.

Con la permanencia en Primera División prácticamente abrochada, Miranda y la U buscarán dar el gran golpe en Santa Laura para medirse con Magallanes en la final del certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores 2023.

“Siento que la U va pasar. No quiero ser injustos con los técnicos porque son apaga incendios en este caso. Exigirles a dos técnicos que la verdad no estaba pensando en esto a principio de temporada, no armaron planteles y en el caso de la Unión Española es más limitado aún”, dijo Rafael Olarra en ESPN.

La U se vuelve a medir con Unión. | Foto: Agencia UNO

El Flaco cree que, en ese contexto, Unión está en desventaja ante los azules: “Tener modificaciones, generar diferentes formas de juego creo que es súper difícil desde un equipo con menos alternativa a Universidad de Chile que puede echar más mano al plantel”.

La sentencia final del ex defensor central de La Roja y el fútbol chileno no se hizo esperar y vaticinó: “Con lo mostrado en el último tiempo, pese a los altos y bajos, ha sido más la U y debería quedarse con la llave”.

Azules e hispanos se medirán desde las 19:00 PM de Chile continental en el Estadio Santa Laura esta tarde, donde tanto para Gustavo Canales como para Sebastián Miranda será una verdadera prueba de fuego.