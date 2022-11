Universidad de Chile toma decisiones a la hora de la conformación del plantel 2023. El Romántico Viajero todavía no tiene técnico, pero sí ratificaron que Nacho Tapia no seguirá en el club y saldrá a préstamo. El zaguero tuvo un pobre 2022 con muchos errores en el fútbol chileno y la inexperencia pesó a la hora de llegar a los azules. Un líder y emblema de la zaga azul en antaño, Waldo Ponce, analizó la situación del defensa que también usó el dorsal 3 al igual que Waldini.

Tapia, durante toda la temporada, jugó 20 partidos, registró 1.710 minutos y fue titular en 19 pleitos. En duelos aéreos, el zaguero tuvo un 64.3% de éxito durante todo el 2022. Sin embargo, el jugador cometió errores con Colo Colo, Huachipato y partidos de la Copa Chile, por lo que pagó el costo de llegar a la U

Ante ello, Ponce, con títulos y gran experiencia en el cuadro azul y la Selección Chilena, dialogó con Bolavip Chile en la Expo Fútbol 2022 en Mall Plaza. El también comentarista de la Radio Futuro entregó su parecer sobre lo que ocurrió con el zaguero como ex patrón de la zaga universitaria.

"Es díficil para él. Tuvo que asimilar y asumir la presión de que es jugar en la Universidad de Chile no es fácil en estas instancias. La U es un equipo grande. No es fácil adecuarse, no es fácil adaptarse ni jugar. Bueno, él tiene condiciones y ojalá se le puedan abrir puertas en el equipo que vaya. Lamentable lo que ocurrio con él", dijo.

Waldo Ponce dialogó en exclusiva con Bolavip Chile sobre lo que ocurrió con Ignacio Tapia y su adiós a la U (Bolavip)

Ponce también entregó su parecer sobre el éxodo de jugadores o entrenadores por distintas razones. Al menos, dentro de la decisión, Waldini también sabe que de todo se puede sacar lecciones de cara al futuro de Ignacio Tapia, quien firmó por cuatro años con la U. de Chile.

"A nadie le gusta que los jugadores se vayan o cuando un técnico se va también me ponía mal. Uno nunca espera hacer las cosas mal o que no te consideren. Es una lamentable decisión para él, pero de todo se aprende en el fútbol", explicó.