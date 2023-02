El ex jugador de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo, a este plantel le faltaron jugadores para reforzar, donde apunta también a la delantera para definir luego el puesto de Leandro Fernández.

Esta jornada cierra el libro de pases en el fútbol chileno, donde, hasta ahora, Universidad de Chile ha dado por finalizada su participación en el mercado de pases para el Campeonato Nacional.

Una situación que muchos critican al técnico Mauricio Pellegrino, por no traer nuevas variantes para un plantel que suma dos derrotas en tres fechas disputadas, donde se ha llenado malos comentarios.

Uno que se atrevió hacer un análisis de esta situación fue el ex jugador de la U, Rodrigo Goldberg, quien dio su opinión por el plantel conformado en la radio Cooperativa.

Polaco llama a definir el puesto de Fernández.

En cuanto a la línea defensiva, aseguró que le faltó un jugador en la zona del "lateral izquierdo", pensando en tener más peso por esa banda.

Por la zona de volante también le faltó un jugador, aunque apunta sus dardos a la oportunidad que no tomaron por Felipe Gutiérrez.

"Me falto un enlace, más que un 10, un segundo volante contención. (Gutiérrez) Es jugador libre, de buenas características, que no te va venir incendiar el camarín, así que esa parte no la entendí era una muy buena chance", detalla.

En la zona de ataque, cree que hay buena competencia, pero una gran duda por resolver de parte de Pellegrino.

"Falta por definir la posición de Leandro Fernández, cuando la definan te digo estamos listos", destacó.