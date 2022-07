Siguen las repercusiones acerda del inminente fichaje del arquero Martín Parra a la Universidad de Chile. Y es que los hinchas azules comenzaron a reaccionar negativamente en las redes sociales por la contratación del jugador que pertenece a los registros de Huachipato, club al cual el Romántico Viajero le ha comprado varios jugadores en el último tiempo.

Casi cinco millones le ha entregado Azul Azul al cuadro de Talcahuano desde el 2018. Lo cierto es que empezó con la contratación de Yeferson Soteldo en 2018, luego sería el turno de Jimmy Martínez, después Gabriel Torres y finalmente Ignacio Tapia e Israel Poblete. También están las partidas de Nicolás Ramírez y Marcelo Cañete al mismo club, algo que también llamó la atención.

Rodrigo Goldberg utilizó su espacio como panelista de Al Aire Libre para dar a conocer unas fuertes acusaciones que involucran a Victoriano Cerda, presidente de Huachipato, con la compra de acciones de Azul Azul.

"Yo no estoy hablando del representante de Martín Parra, yo estoy hablando de Victoriano Cerda. Aquí me hago responsable de mis palabras: yo no tengo ninguna prueba, cero, y no la voy a tener nunca porque es imposible conseguirlas, pero yo no tengo duda que Victoriano Cerda es uno de los que compró acciones en la U", comenzó diciendo el ex dirigente azul.

Durante su momento, el alto precio por Ignacio Tapia fue duramente cuestionado por los forofos azules | Foto: Agencia Uno

"Nosotros llegamos el 2019 con un presupuesto bajísimo, 2020 lo mismo, nos redujeron un 20 por ciento el primer año y el segundo. Nosotros no trajímos ni jugadores de Huachipato, ni del corral de Felicevich, ninguno. Nosotros salimos el año 2021 y vuelven a aparecer todos los jugadores de Felicevich y de Huachipato. Si a nadie le parece raro y que justo por esas casualidades de la vida había un nexo entre medio que era Cristian Aubert", explicó.

"Vuelven los precios caros, vuelven las comisiones altas. Lo mismo que en un minuto hundió a la U ahora vuelve, justo cuando salimos nosotros ¿Les parece normal que en su minuto se haya traído un jugador como Soteldo por un millón de dólares sin opción de compra y como préstamo? A nadie le pareció extraño", complementó Goldberg.

"Yo no creo que Felicevich esté metido en la compra de la U, para nada porque su negocio es otro, es representar jugadores. Él no necesita meterse en ese cacho, a él le ha ido bien representando", sentenció el ex delantero de la U.