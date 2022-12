Todo parece indicar que los hinchas de Universidad de Chile tendrán que seguir esperando con el retorno de Marcelo Díaz al club que lo formó, esto porque el ex seleccionado nacional se habría decantado por recalar en Audax Italiano de cara a la temporada 2023.

Y es que "Carepato" espero varias semanas una decisión por parte de Azul Azul para ficharlo, algo que no llegó y que generó el malestar de los hinchas azules en redes sociales.

Díaz estaría a solo detalles de firmar en el conjunto itálico | Foto: Agencia Uno

Rodrigo Goldberg, panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, dio su punto de vista acerca de este polémico tema y confesó que cuando él estuvo en el club también intentó traerlo de vuelta, pero esto no fructiferó.

"A mí me pasa con este tema, siendo hincha de la U, que me gustaría ver a Marcelo Díaz con la camiseta de la U. Yo hice el intento de llevarlo cuando estuve en el club, pero no fue posible. Se le criticó mucho a él, se nos criticó mucho a nosotros. Él vale mucho no solo como jugador sino también como persona y si en ese momento los caminos no se pudieron juntar, bueno es lamentable pero se hizo un intento", dijo el ex gerente deportivo de la U.

"El camino de este año es algo distinto porque va por un lado diferente porque hay dueños diferentes y hoy día el entrenador que está intentando rearmar el equipo después de un año traumático, por tanto las necesidades del club deben estar supeditadas a las decisiones personales o a los gustos personales", remarcó el ex ariete azul.

Por último, dejó en claro que "yo soy testigo que a Manuel Mayo le gusta mucho Marcelo Díaz, es algo que conversamos personalmente muchas veces, pero claro hoy día la situación del club está por delante, y por tanto si el entrenador o el club considera que debe llegar otro jugador antes de él está bien. Las críticas van a aparecer igual, pero lamentable no siempre se puede", finalizó.