Sin duda que uno de los momentos más complicados que vivió la Universidad de Chile fue la lucha en la última fecha del campeonato pasado luchando por no descender. Unión La Calera estaba mandando al elenco azul a la Primera B hasta los minutos finales del partido, pero en el momento justo contó con una reacción importante del club para dar vuelta el partido y conseguir esa victoria de forma épica.

Instancia por la cual uno de los momentos más complicados que contó con estos momentos duros. Rodrigo Goldberg, exdirigente y futbolista de la institución, confesó durante el programa de Todos Somos Técnicos en TNT Sports, señalando que se habría sentido responsable se la Universidad de Chile descendía.

“Sentí que la U se iba a la B. Ese partido lo vi en la casa de mi mejor amigo, él estaba con su hijo te digo que los tres estábamos llorando. Con el 2-0 estábamos llorando, de hecho, el 2-1 no lo vimos, no lo vimos. Cada uno de estaba agarrando la cabeza y cuando salen los otros dos goles, fue una cosa que… Olvídate”.

Sobre esa misma línea, el exdirigente agregó que “Esa noche fue larga, absolutamente. Pensé que bajábamos. De una u otra manera me sentía responsable. Hasta hace muy poco conversaba con muchos de los jugadores, tengo contacto con mucho de ellos, conozco sus historias y sus familias”.

“Me dolía lo que estaba pasando, pero también sabía de cosas que no se manejaron bien por parte del club. Es tarea de ellos decirla, no mía porque una confesión de ellos hacía mí. Yo no la voy a revelar. Me sentía parte de ellos y después de cada partido, siempre les mandaba mensajes, siempre tuve una buena relación y la mantuve hasta hace poco”, sentenció.

Universidad de Chile ahora vive una reestructuración de lo ocurrido con su plantel donde se esperan que lleguen nuevos futbolistas, tras la salida de varios durante la temporada pasada.