El exjugador de la Universidad de Chile y actual comentarista, Rodrigo Goldberg, cree que Darío Osorio no mostró todo el talento necesario en un duelo tan importante como el Superclásico ante Colo Colo.

Universidad de Chile hizo su negocio ayer ante Colo Colo en el Superclásico 193 del fútbol chileno en el Estadio Monumental. El Romántico Viajero, si bien es cierto, no pudo derrocar el récord de más de dos décadas sin ganar en Macul, pero, al menos, no se fue con alguna derrota abultada como en años anteriores y queda en mejor pie para continuar con su participación en la Primera División. Uno que vio in situ el partido Rodrigo Goldberg y quedó preocupado por lo mostrado por Darío Osorio.

El Polaco, comentarista de la Radio Cooperativa, sabe de jugar estos partidos y, además, también los vivió como dirigente cuando fue gerente deportivo en Azul Azul hace un par de años. Goldberg cree que el resultado y lo que pasó en el clásico le favorece a la U, aunque fue categórico a la hora de evaluar rendimientos individuales y colectivos.

"Le pongo un 3. Hay un equipo que lo intentó más que es Colo Colo, pero que no tiene el plantel del año pasado. No tiene la claridad, le pone ganas, ímpetu, es loable lo que hace Benegas y Colo Colo le puso puro corazón en la cancha y la U puro cerebro, puro cerebro (...) Me acuerdo de un gesto entre Zaldivia y Casanova que era el de poner calma. Cada pelota era para poner calma, tranquilidad y eso exasperaba a Colo Colo ante su poco poder resolutivo", manifestó.

Además, un tema preocupante es lo mostrado por la Joya de Hijuelas, Darío Osorio, ante César Fuentes. "Esperé que en un minuto se atreviera más, pero fue Osorio marcando a Fuentes. Pensé que en una de esas se soltaba y nada de eso pasó. No me gustó el partido y un 3 es una nota perfecta para el clásico".

Darío Osorio -izq- fue un fantasma ante Colo Colo (Guille Salazar)

Goldberg pensó que, en algún minuto, Osorio iba a mostrar su desfachatez ante el Corralero Fuentes, pero cree que el volante azul sucumbió con la inexperiencia y no le pudo dar una vuelta de tuerca al partido.

"En el segundo tiempo hay una jugada en la que Darío Osorio anticipa, le hace un cambio de ritmo a Fuentes y se lo lleva con mucha facilidad. Pensé que iba a seguir así. Pensaba que Fuentes se quedaba más atrás, pero en vez de eso, él se fue más adelante y pasó que Osorio se quedó contra el lateral. Pensé que era el momento para salir del molde, pero Osorio se fue a la orilla y se quedó tapándole la salida" añadió.