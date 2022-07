La caótica salida de Hernán Galíndez de la Universidad de Chile sigue trayendo coletazos. Y es que los hinchas azules se mostraron desilucionados y enojados por la forma en que se fue el seleccionado ecuatoriano, todo tras las supuestas amenazas a su familia.

Lo cierto es que en un principio, el futbolista de 35 años había declarado en su cuenta de Instagram que quería privilegiar lo deportivo de cara al Mundial de Qatar 2022 con Ecuador y en su momento descartó de lleno cualquier tipo de amenazas. Ahora, en Ecuador condifenció que tuvo algunas amenazas y situaciones complicadas con su familia en un mall de la capital.

El periodista Rodrigo Herrera utilizó su espacio en el programa Redgol En La Clave para salir al paso acerca de esta voltereta del guardameta y se mostró ofuscado por la forma que utilizó esta poblemática para volver a Ecuador.

"Yo la verdad no entiendo nada, pero lo de Hernán Galíndez es un oportunismo barato. No se puede jugar con la fe pública, nosotros siempre vamos a estar con las personas que se sientan vulnerados, no se pueden tolerar las amenazas, pero tampoco podemos tolerar que se utilicen como un argumento para la victimización en base a mentiras y luego se haga un conducto variable", partió diciendo.

Galíndez ya firmó su contrato con el club ecuatoriano Aucas | Foto: Instagram

Agregando que "Cuando estuvo en Chile dijo que no había amenazas, cuando estuvo en Ecuador dijo que si habían amenazas".

"Yo creo que a Galíndez le dijeron que no iba a ser el arquero titular y que iba a ser Campos por eso se quiso ir, está muy bien pero que de las razones correctas. Esto termina dañando al futbolista ecuatoriano porque deja un pésimo precedente a otros clubes que quieran traer a otros futbolistas de otra nacionalidad", sentenció el reconocido comunicador.