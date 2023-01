A Rodrigo Goldberg no le gustó la forma en que la Universidad de Chile afrontó su primer partido del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile no termina de convencer a los hinchas. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino no pudieron en su debut en el Campeonato Nacional y terminaron cayendo por 3 a 1 ante Huachipato, todo en el cierre de la primera fecha.

Los azules necesitaban un triunfo para hacer olvidar los fantasmas de años anteriores, pero esto no se terminó por dar y los fanáticos azules se retiraron ofuscados del estadio Santa Laura.

El esfuerzo de algunos jugadores le sirvió al equipo de Pellegrino | Foto: Imago Images

Rodrigo "Polaco" Goldberg, panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, analizó lo que fue una nueva derrota del Romántico Viajero en el fútbol chileno.

"Corrieron más que jugaron o trataron de disputar la pelota más que jugar", aseguró tajantemente el ex gerente deportivo azul.

"Coincido con que la U no se pudo plantar en el partido para jugar y lo terminó luchando, cosa que siempre hay que hacer obviamente, pero si uno lo ve en el tema colectivo no se encontró. Le costó un mundo y cuando se dio cuenta que no podía, empezó a levantarla y en eso le facilitó la tarea a Huachipato", agregó.

"El juego colectivo no se encontró, caer en el pelotazo largo o que un pelotazo largo te resulte termina siendo una cuestión más instintiva que algo trabajado. Entiendo también que la cancha no ayudó en nada, pero aún así Huachipato si pudo recomponerse, si pudo ponerla en el piso", sentenció.