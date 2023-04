Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Everton de Viña del Mar por el Campeonato Nacional y Mauricio Pellegrino ya tiene la formación para buscar los tres puntos en la quinta región.

La U continúa en ese proceso de consolidarse a medida que pasen los partidos, por lo que en cuanto a aquello es que Rodrigo Goldberg entregó su opinión en Al Aire Libre en Cooperativa y aseguró que a pesar de no ser un elenco que dé espectáculo, sigue eficaz.

"Sigue manifestando ese gusto por un equipo solvente, por un equipo... No sé si decir de pocas luces, pero sí de un equipo que no brilla, pero que es muy eficiente y que se defiende bien y que privilegia la seguridad ante todo. Creo que son signos, son señas que va dando respecto a lo que él (Mauricio Pellegrino) espera y quiere", comenzó diciendo 'Polaco'.

El técnico de la U ya tiene su once para enfrentar a Everton | Foto: Photosport

Además, también se refirió a la inclusión de jugadores como Nicolás Guerra en ofensiva, que a pesar de no tener el poder goleador que tiene Cristián Palacios, Pellegino sí ve otras cualidades del formado en la U que aportan al equipo.

"Uno dice '¿Podrá seguir evolucionando? Yo creo que sí, pero me parece que estas señales lo que hablan es de eso. De no pasar zozobras, que le permita mirar con tranquilidad y me parece que mantener a Assadi y sobre todo a Guerra, porque no es fácil", agregó.



Complementando con que "claramente Palacios tiene más gol, entonces no es una decisión fácil, porque si Palacios no hiciera goles uno dice 'ya chao, no tienes nada que hacer', pero mantienes a uno que tiene menos gol que el otro, pero lo pones porque colectivamente te ofrece más y para hacer eso se necesita una convicción bien fuerte", cerró.