El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, se refirió al caso de Hernán Galíndez que denunció amenazas en su contra por las que podría abandonar Universidad de Chile, sin embargo, según el dirigente la U no ha incumplido el contrato y en consecuencia no hay motivo para partir.

Cuando comenzaba el proceso de Diego López en el banco de Universidad de Chile, se encontró con un terremoto de proporciones cuando el arquero Hernán Galíndez a través de su representante denunció amenazas en su contra, suficientes para que su familia abandonen el país.

El tema es delicado y el propio agente del jugador Rodrigo Abadie afirmó que tendría reuniones con la dirigencia azul para intentar sacar al golero que tiene contrato con los azules hasta el 2023.

Gamadiel García, presidente del SIFUP, en conversación con ADN, separó las aguas al aclarar que le han brindado todo el apoyo posible a Galíndez, pero puntualizó que no hay causa alguna que le permita rescindir de forma unilateral su vínculo con la U.

“Me comuniqué con Hernán y como Sindicato le brindamos todo el apoyo para estas situaciones que no son para nada agradables”, agregando que “nosotros tenemos que ser responsables y hasta el día de hoy no hay un incumplimiento grave por parte de la Universidad de Chile, por lo tanto, el jugador no podría salir por algún motivo en particular”.

Gamadiel García le brinda apoyo a Galíndez, pero aclara que no puede salir de la U (Agencia Uno)

Sobre las denuncias reclamadas por el nacionalizado ecuatoriano, dijo que “estamos siempre atentos a lo que pueda ocurrir respecto a lo que él nos comentó, esperamos que esto no escale, que no haya ninguna consecuencia ni acto de violencia en contra del jugador o de su familia”.

Respecto a como terminará el tema entre Galíndez y la U, Gamadiel asegura que “seguimos con las líneas abiertas y con las asesorías para que el jugador pueda contar con ellas cuando lo estime conveniente”.