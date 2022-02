Sammis Reyes da a conocer que Marcelo ‘Matador’ Salas es su ídolo: “Veía sus jugadas y me metí más en la historia”

Sammis Reyes sin duda que es un deportista que quedó en la historia de Chile. El oriundo de Talcahuano se convirtió en el primer jugador chileno del fútbol americano, considerando que en su pasado realizaba competiciones en el baloncesto, pero que hoy en día lo tienen como un hombre histórico en el deporte norteamericano.

No es todo, ya que, además Sammis Reyes muestra públicamente su amor por la Universidad de Chile, cuando le toca entrenar y porta las vestimenta del club bullanguero con camiseta y/o short, lo cual genera aún más admiración en los fanáticos azules.

Fue en ese contexto donde el jugador de fútbol americano dio a conocer quién es su ídolo en la Universidad de Chile. “Recuerdo haber sido chico, no recuerdo el año exactamente, pero las memorias que van quedando son las que cuando uno es chico y queda impresionado, no recuerdo los años, pero fue cuando chico que soy fanático”.

“Por supuesto, Rafa (Olarra) siempre (risas). No, el Matador, matador… Está Diego (Rivarola) claro, pero el Matador siempre. Me acuerdo cuando salió YouTube de haber visto sus mejores jugadas y ahí no empieza a meterse un poquito más en la historia”, sentenciaba Sammis Reyes en conversación con ESPN FShow Chile.

RECIBIÓ UNA INVITACIÓN AL CDA.

Sammis Reyes es fanático desde pequeño de la Universidad de Chile y ante su presencia en nuestro país, recibió la invitación a visitar el Centro Deportivo Azul por parte de Diego Rivarola, dejando maravillado a oriundo de Talcahuano.

“Vamos, vamos. No, nunca he ido, no lo conozco, vamos, vamos”, fueron las palabras que entregó ante la invitación a conocer las instalaciones del CDA en la que rápidamente Rafael Olarra se ofreció a llevarlo.