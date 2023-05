Sammis Reyes no olvida su gran amor por la U: "No he podido ver los partidos, pero se que vamos sextos y peleando por lo importante"

Universidad de Chile ha ido dejando atrás lo que fueron años de terror tras su constante lucha por mantenerse en primera, en la que hoy en día los dirigidos por Mauricio Pellegrino se han ido alejando de esos temores y hoy en día se encuentran en la parte alta del torneo peleando por el título.



Ante el buen momento de los ‘Azules’ el jugador nacional de Fútbol Americano, Sammis Reyes conversó con el programa ‘F Show’ de ESPN y habló sobre el gran presente del equipo de sus amores, en la que reconoce que no ha podido seguir mucho la campaña en esta temporada por sus constantes viajes.



“Me encantaría ver todos los partidos, lamentablemente no he tenido tanto tiempo últimamente, he estado viajando para arriba y para abajo, entonces no hemos podido ver los partidos”, partió señalando Reyes.



El nuevo jugador de los Jacksonville Jaguars indicó que a pesar de no poder ver los partidos, sigue muy de cerca el presente de los ‘Azules’, en la que es consciente de la posición en la que están hoy en día.

La U está peleando por la parte alta de la tabla de posiciones | Foto: Photosport



“Se que vamos sextos y peleando ya por lo que es importante, que es ganar. Feliz por ese aspecto”, declaró en ESPN.



Finalmente, Reyes le dejó un mensaje importante a los jugadores de la Universidad de Chile pensando en la segunda parte de la temporada, en la que llamó a mantener la calma para poder llevar a la U a lo más alto del torneo.



“Hay que mantener la cabeza arriba, mantenerse balanceado mentalmente cada uno de ellos, con el objetivo final que es ganar, llevar al equipo a lo más alto. Ellos saben lo que tienen que hacen, les deseo lo mejor a todos y ellos saben eso, hablo con muchos ellos”, cerró.