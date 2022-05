El Bombardero azul Sandrino Castec asegura que no le parece tan mal la contratación de Diego López sólo por ser uruguayo, pero critica que no se le de oportunidad a entrenadores chilenos como Luis Marcoleta.

Sandrino Castec da su candidato a entrenador de Universidad de Chile: "No es porque sea mi amigo, pero Luis Marcoleta le haría muy bien a la U"

Universidad de Chile despidió a su entrenador Santiago Escobar luego de perder con Audax Italiano en Valparaíso, designando como interino a Sebastián Miranda para que dirija el equipo hasta que termine la primera rueda.

La danza de nombres para el DT definitivo es grande, pero las candidaturas se han reducido y todo indica que Luis Diego López, el ex entrenador de Mauricio Pinilla en Italia será el nuevo estratega universitario a partir de esta mismísima semana.

Bolavip conversa al respecto con Sandrino Castec, quién tiene su propio candidato para la banca de su equipo de toda la vida. "Me gusta la gente de casa, me gustó mucho que Deportes Temuco lleve a Jorge Aravena y siempre he aplaudido las campañas de Luis Marcoleta en los equipos que dirigió", asegura.

Agregando que "lastimosamente a estos entrenadores no se le dan las oportunidades, y no es porque Lucho sea amigo o haya jugado en su época, pero Marcoleta está preparado para dirigir a la U y lo digo en serio, porque puede revertir la parte sicológica de los jugadores".

Sandrino Castec asegura que cada jugador juega para sí en la U (Agencia Uno)

Sobre Diego López, Castec consultado si le gusta como entrenador azul, responde que "por currículum no, pero por ser uruguayo, puede ser, porque es bueno cambiar, que siempre traen argentinos. Pero creo que hay un problema futbolístico, por la conformación del plantel".

Respecto a la actualidad del equipo, el ex centrodelantero no ve la cosa muy bien para la U. "Me ha tocado ver partidos a ratos, es intendible el nivel de algunos jugadores y eso va más allá del trabajo del técnico, cada uno quiere salvarse solo, y eso es porque hay desunión", cerró.